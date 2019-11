Mancano davvero pochi giorni all’uscita dinei cinema italiani, e così questa settimana pubblicheremo ogni giorno un’intervista diversa tra quelle che abbiamo realizzato alla presentazione del film a Los Angeles e a Roma: oggi iniziamo con i doppiatori Serena Rossi ed Enrico Brignano e Giuliano Sangiorgi. I primi due doppiano rispettivamente la principessa Anna e Olaf, mentre il celebre cantautore tinge di rock il nuovo brano “Nell’Ignoto”, in originale interpretato dai Panic! At the Disco. Non è tutto: Sangiorgi ha anche un cammeo di doppiaggio nel film.

Potete vedere la videointervista qui sopra!

FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE, I DETTAGLI UFFICIALI:

La squadra creativa premiata con l’Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

Dal team premio Oscar® —composto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck, e dal produttore Peter Del Vecho— e con le voci originali di Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, e le musiche del duo di compositori premiato agli Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Walt Disney Animation Studios presenta Frozen 2, prossimamente al cinema.

La data d’uscita italiana è fissata al 27 novembre.

