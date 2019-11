Mancano ormai poche settimane all’uscita di(noi lo presenteremo ad Arcadia Cinema di Melzo il 27 novembre alle 20 ), e così oggi iniziamo a proporvi le numerose interviste realizzate dalla nostra Silvia Nittoli qualche tempo fa a Los Angeles in occasione della presentazione alla stampa dell’atteso sequel: iniziamo da Alessandro Jacomini, uno dei volti italiani presso la Disney.

Abbiamo incontrato Jacomini diverse volte in passato: si occupa di illuminazione e direzione della fotografia presso i Disney Animation Studios, e ha lavorato sia a Frozen (per il quale ha vinto un VES Award) che come direttore della fotografia dei cortometraggi Frozen Fever e Frozen – Le Avventure di Olaf. Nell’intervista che potete vedere qui sopra ci parla del suo apporto nell’ambizioso sequel di Frozen, e di quanto sia importante la fotografia in questo film.

FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE, I DETTAGLI UFFICIALI:

Dal team premio Oscar® —composto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck, e dal produttore Peter Del Vecho— e con le voci originali di Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, e le musiche del duo di compositori premiato agli Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Walt Disney Animation Studios presenta Frozen 2, prossimamente al cinema.

La data d’uscita italiana è fissata al 27 novembre.

