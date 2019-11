Mancano ormai poche settimane all’uscita di, il nuovo film d’animazione della Disney seguito del grandissimo successo del 2013. Oggi aprono ufficialmente le prevendite, e noi di BadTaste.it celebreremo il ritorno di Elsa, Anna, Olaf e Kristoff come sempre ad Arcadia Cinema, con una grande serata ricca di sorprese nella gigantesca Sala Energia.

La proiezione-evento sarà quella delle ore 20:10 del 27 di novembre, abbiamo in serbo diverse sorprese (sulle quali vi aggiorneremo presto) quindi vi invitiamo a preacquistare il vostro posto quanto prima a questo link:

In occasione dell’apertura delle prevendite, la Disney ha diffuso oggi la canzone integrale “Into the Unknown” cantata dai Panic! At the Disco:

La squadra creativa premiata con l'Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

Dal team premio Oscar® —composto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck, e dal produttore Peter Del Vecho— e con le voci originali di Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, e le musiche del duo di compositori premiato agli Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Walt Disney Animation Studios presenta Frozen 2, prossimamente al cinema.

La data d’uscita italiana è fissata al 27 novembre.