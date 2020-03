Nel corso di un’intervista con l’ Hollywood Reporter – interprete di Snap Wexley – ha smentito le voci su una presunta edizione estesa di

Come leggiamo in un estratto dalla lunga intervista:

Dom [Monaghan] mi ha detto che ci sono “tantissime scene” tagliate dal film. Sebbene ogni film abbia più materiale girato di quello che finisce sullo schermo, quell’intervista ha contribuito alla diffusione dell’hashtag “#ReleaseTheJJCut.” Riesci a dissipare i dubbi?

Sì, non l’ho mai capita questa cosa. Ho parlato con J.J. da amico per tutta la lavorazione. Ogni sera gli chiedevo: “Come va?” e ogni volta era così positivo. In tutta onestà non mi ha parlato neanche una sola volta di eventuali pressioni sul tagliare roba. La lavorazione funziona così. Kathy Kennedy è grande, come tutti coloro che lavorano alla Disney. Danno sempre suggerimenti ma alla fine le decisioni spettano a J.J., al regista di cui tutti si fidano. Personalmente non credo ci sia un fondo di verità, sarei sorpreso se scoprissi di un “montaggio di J.J. Abrams”. Tutti i film subiscono tagli, è nella loro natura. Vedi cosa funziona, cosa ti serve e dove c’è bisogno di più chiarezza. La lavorazione funziona così. [Queste voci sull’edizione estesa] non me le bevo.