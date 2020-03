Negli anni novanta,ci ha regalato due dei suoi film più apprezzati e riusciti come

Il primo film con Tom Cruise tratto dalla leggendaria serie TV di Bruce Geller è arrivato nei cinema nel 1996 ottenendo un ottimo riscontro commerciale e un discreto apprezzamento critico dando origine aun franchise cinematografico, quello di Mission: Impossible appunto, che va avanti a spron battuto anche oggi (emergenza Coronavirus permettendo).

Ebbene, a non vedere di buon occhio i vari seguiti della saga arrivati nei cinema è proprio il regista, Brian De Palma, che ha dato via al tutto.

In una chiacchierata fatta qualche giorno fa con AP il regista spiega così la sua opinione in merito:

Sono storie che continuano a fare di continuo per mere questioni economiche. Dopo aver fatto Mission: Impossible, Tom Cruise ha cominciato a chiedermi di lavorare al prossimo episodio e io gli risposi “Stai scherzando?” Uno bastava e avanzava. Perché qualcuno avrebbe voluto farne un altro? Ovviamente la motivazione era di tipo economico. Ma non sono mai stato uno di quei registi interessati a fare i soldi, cosa che per me rappresenta il principale problema di Hollywood e della sua corruzione.