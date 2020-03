Dalle pagine di Varety ha commentato lo stop alle riprese di Jurassic World: Dominion causato dall’emergenza nuovo Coronavirus.

La star spiega:

All’improvviso eccoci qua. Siamo stati congelati criogenicamente e Jurassic World: Dominion è in pausa. Un insetto nell’ambra. E come tutti gli attori di questo mondo, ora non sto lavorando. Dannazione! Ma ritorneremo e sarà una gioia tornare a fare quello che amiamo […] Cosa fare nel mentre? La cosa più importante è stare a casa. Dove, sorprendentemente, riesco a ritrovarmi molto occupato […] facendo quelle cose che normalmente non posso fare perché ho da lavorare.