I film si sono classificati rispettivamente al terzo e al quarto posto, non riuscendo a scalzare dalle prime posizioni L’uomo invisibile (che da noi è disponibile su Chili, proprio come Bloodshot) e Onward – Oltre la magia.

Ecco la classifica completa diramata dal portale statunitense di streaming e download:

La sinossi di Bloodshot:

Basato sull’omonimo fumetto campione di vendite, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.