I film disu Italia1 finiscono stasera (ma noi proseguiremo con la maratona lunedì prossimo, su Canale 5): ogni lunedì e martedì, per un mese, Mediaset ha trasmesso in maratona tutti i film della saga, e oggi tocca all’ultimo episodio,

Per cercare di ricreare l’emozione “comunitaria” di vedere un film (anche confinati nelle nostre case e ben consapevoli dei disagi che può creare una trasmissione su una rete commerciale, incluse le relative interruzioni pubblicitarie) noi di Badtaste insieme agli amici di Portus (il più importante fansite di Harry Potter in Italia) commentiamo anche questa sera in live blogging, a partire dalle 21:24.

Proprio come per la Notte degli Oscar, noi della redazione commenteremo in diretta qui sul sito il film (con il contributo dei lettori: potete commentare sia nel riquadro apposito, sia taggandoci su Twitter @badtasteit, in questo caso includeremo il commento nel livestream), mentre sui nostri social e su quelli di Portus (Facebook, Instagram e Twitter) verranno rilanciate curiosità e momenti chiave dei film. Potete seguire il live blogging qui sotto!

SE NON VEDI IL LIVE BLOG CLICCA QUI

