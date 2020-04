Questa sera la maratona diproposta da Italia1 giungerà al termine.

Poi toccherà al primo film della nuova saga del Wizarding World, ovvero sia Animali Fantastici e Dove Trovarli che verrà proposto dalla rete Mediaset lunedì prossimo.

Ed è proprio il profilo Instagram Ufficiale del mondo creato da JK Rowling che in queste giornate difficili in cui praticamente mezzo mondo è confinato in casa per via della pandemia del nuovo Coronavirus.

La nuova foto diffusa tramite la piattaforma citata ricorda a tutti noi che la quarantena poteva andare molto peggio di così perché, come Harry Potter, potevamo ritrovarci chiusi in casa insieme a un trio poco raccomandabile: i Dursley!

Ecco la foto:

Ieri abbiamo appreso che la creatrice di Harry Potter, JK Rowling, potrebbe aver avuto il Coronavirus.

Su Twitter ha spiegato:

Per favore guardate questo dottore del Queen Hospital che spiega come alleviare i sintomi respiratori. Nelle ultime due settimane ho manifestato tutti i sintomi del C19 (sebbene non sia stata sottoposta al tampone), e ho fatto questo seguendo il consiglio di mio marito, che è un dottore. Sono completamente guarita, e questa tecnica mi ha aiutato molto.

Vi ricordiamo che JK Rowling ha recentemente completato la sceneggiatura di Animali Fantastici 3, le cui riprese erano in procinto di iniziare quando l’emergenza Coronavirus è diventata globale e ha interrotto le produzioni in tutto il mondo.

