I cinema rimangono inevitabilmente ancora chiusi a causa dell’emergenza sanitaria data dal nuovo Coronavirus. La maggior parte dei film previsti in sala in questo periodo hanno cambiato data di release o addirittura hanno scelto di essere messi a disposizione per il noleggio digitale online. Un destino simile a molti titoli è stato scelto anche per, action comedy con protagonistidiretta Peter Segal (50 Volte il Primo Bacio, Il Grande Match).

L’opera aveva già cambiato data di uscita in sala dal 13 marzo al 17 aprile. Tuttavia le sale rimarranno ancora chiuse nel mese di aprile, e per questo la STX avrebbe deciso di vendere i diritti di distribuzione del film a Amazon Studios, garantendo così che il lungometraggio arrivi direttamente in streaming su Amazon Prime Video, sia negli Stati Uniti che in altri mercati selezionati.

Non è stato ancora rivelato il giorno dell’arrivo del film sulla piattaforma streaming. Ovviamente vi terremo aggiornati.

La pellicola segue le vicende di un duro agente della CIA (Bautista) che si ritrova in balia di una bambina di 9 anni quando viene inviato sotto copertura a proteggere la famiglia della piccola.

Del cast fanno parte anche Kristen Schaal, Ken Jeong e Parisa Fitz-Henley.

Chris Bender e Jake Weiner hanno prodotto il film insieme a Bautista, Segal, Jonathan Meisner, e Gigi Pritzker. Rachel Shane e Adrian Alperovich figurano come produttori esecutivi.

