In una recente intervista con Syfy ha parlato del destino di Lucius Malfoy dopo la Battaglia di Hogwarts raccontata in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2

L’attore ha ammesso di avere le idee molto chiare sul suo destino, anche se ha spiegato che non si aspetta che tutti approvino la sua visione:

Credo sia stato distrutto completamente da Azkaban e che lo abbia distrutto il solo fatto di andare lì perché il suo sogno era sempre stato di essere il braccio destro di Voldemort e di esser celebrato per aver tenuto la fiamma viva. Il suo sogno è stato infranto in poco tempo subito dopo il ritorno di Voldemort.

Ha poi proseguito parlando dell’aspetto che ha nei Doni della Morte:

Sullo schermo si vede che ha sempre un po’ di barba, gli occhi rossi e beve ogni volta che può. Ho sempre pensato che bevesse troppo.

E poi, dopo la battaglia finale a Hogwarts, gli è parso chiaro, specialmente dopo la fuga di Narcissa e Draco, che non ci sarebbe stato alcun posto per lui in uno dei due possibili futuri. Voldemort non mi avrebbe avuto al suo fianco, mi aveva già preso la bacchetta a Villa Malfoy, che è stata come un’umiliazione pubblica, quasi una castrazione.