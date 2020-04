Queste le sue parole:

Eravamo davvero limitati sia con Carie che con Mark Hamill. Abbiamo dovuto lavorare su quell’inquadratura in cui li vedete sollevare i caschi nella giungla usando praticamente due sole immagini. Abbiamo progettato quell’inquadratura da un punto di vista spaziale sulla base della prospettiva di quelle angolazioni e riferendoci all’illuminazione di quei momenti. Anche quello è stato un problema: se trovi un’inquadratura in interni per un personaggio, ne devi trovare una anche per l’altro. È stato tutto un enorme puzzle da risolvere. Abbiamo trascorso centinaia e centinaia di ore ad analizzare il materiale per trovare i momenti più adatti.