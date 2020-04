La CNN riporta che alcuni studiosi in India hanno scoperto una nuova specie di vipera chiamata in onore di, uno quattro fondatori di Hogwarts nella saga di Harry Potter . Il serpente, tra l’altro, è proprio il simbolo di una delle quattro case in cui vengono smistati gli studenti.

La squadra di ricercatori indiani, come si legge nell’ultimo numero di Zoosystematics and Evolution, ha deciso di chiamare la nuova specie Trimeresurus salazar, anche se viene suggerito di chiamarla comunemente vipera di Salazar (Salazar’s pit viper).

La vipera di genere Trimeresurus è velenosa, si trova in Asia e appartiene alla famiglia dei crotalini (crotalinae). Questa specie in particolare è stata scoperta in India, ma ce ne sono almeno altre 48 in tutta la regione.

Uno degli aspetti che rende unica questa vipera è la striscia di colore arancione rossastro che si trova sul lato della testa dei maschi.

Non è la prima volta che si tesse un legame tra Harry Potter e la scienza. Nel 2009 un genere estinto di dinosauro pachycephalosauride vissuto più di 66 milioni di anni fa in Nord America fu chiamato Dracorex Hogwartsia (con un riferimento alla scuola di magia di Hogwarts e ai draghi presenti nella saga).

Qui trovate delle foto della vipera.