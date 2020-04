Stavo girando una scena con Pierce Brosnan in La morte può attendere. Dovevo essere sensuale, cercare di sedurlo mangiando un fico, ma poi ho cominciato a soffocare. [Pierce] dovette ricorrere alla manovra di Heimlich. Non fu una scena molto sensuale, per niente… avreste dovuto vederci. James Bond sa fare la Heimlich. [Pierce] mi ha aiutato e sarà per sempre una delle persone che preferisco al mondo.

La morte non stava per attenderesul set del film di James Bond connel 2002. A raccontarlo è stata l’attrice scelta per interpretare Jinx Johnson nel film di Lee Tamahori nel corso di un’intervista da casa con Jimmy Fallon

Dalla zona smilitarizzata fra le due Coree passando attraverso Hong Kong, Cuba, Londra e l’Islanda, James Bond segue le tracce di due criminali – Gustav Graves e il suo braccio destro Zao – in possesso di una sconvolgente e misteriosa nuova arma. Nel corso delle indagini Bond si imbatte in due donne: Jinx e Miranda Front. Entrambe avranno un ruolo fondamentale nella sua nuova avventura.

