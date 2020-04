Come ogni anno, Deadline sta facendo la rassegna delle pellicole più e meno profittevoli arrivate in sala nel corso della stagione cinematografica precedente e, in attesa di segnalare le classifiche complete, segnaliamo quanto riportato in merito all’ultimo

La pellicola di JJ Abrams che ha chiuso la saga degli Skywalker con un’accoglienza sicuramente più tiepida di quanto sperato risulta essere quella che ha generato il minor profitto fra le tre che compongono la Nuova Trilogia e, anche tenendo conto dei due spin-off antologici, Rogue One e Solo, risulta aver generato una cifra superiore solo ed esclusivamente a quest’ultimo (che era addirittura andato in rosso).

Il calcolo viene fatto da Deadline con la solita prassi: vengono considerate tutte le spese, dal budget, al marketing, passando per i bonus alla produttrice Kathleen Kennedy, al regista JJ Abrams e al cast (nel caso di Star Wars, la Lucasfilm non concede percentuali sull’incasso una volta superato il punto di pareggio, ma dei bonus di consistenza variabile), le spese di distribuzione cinematografica e home video nonché tutto il giro d’affari originato dalle revenue ancillari.

Ecco la distinta dei movimenti:

Il profitto netto del nono Star Wars risulta essere di 300 milioni di dollari, inferiore ai 319,6 di Rogue One, ma ovviamente superiore ai 77 milioni di passività causati da Solo. Per quanto concerne gli altri capitoli del filone principale Gli Ultimi Jedi si era attestato su un profitto di 417,5 milioni e Il Risveglio della Forza intorno a un muscolare utile di 780,11 milioni di dollari.

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate delle considerazioni di Domhnall Gleeson sull’ultimo Star Wars e sul destino del suo personaggio? Ditecelo nei commenti!