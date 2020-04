A quasi 20 anni dall’uscita diè tornato a parlare con Empire del film diricordando il momento in cui il regista gli annunciò, a metà delle riprese, che Massimo Decimo Meridio sarebbe morto nel film.

Nella sceneggiatura originale il personaggio sopravviveva fino alla fine, ma poi Scott cambiò idea:

Il mio discorso “Mi chiamo Massimo…” è praticamente il messaggio di un suicida. […] Ricordo che [il regista] Ridley [Scott] si avvicinò sul set per dirmi: “Guarda, per come sta prendendo forma la storia, non vedo come tu possa sopravvivere. Questo personaggio rappresenta un atto di pura vendetta per sua moglie e suo figlio, perciò una volta che la ottiene, cosa gli resta da fare?”.

Io lo prendevo in giro dicendo: “Già, cosa gli resta da fare? Aprire una pizzeria al Colosseo?”.

Ha un solo obiettivo, ovvero incontrare sua moglie nell’aldilà e scusarsi per non essere stato con lei. Tutto qui.