Si terrà dal 29 maggio al 7 giugno, iniziativa realizzata da Tribeca Enterprises e YouTube in collaborazione con 20 festival internazionali con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Organizzazione Mondiale della Sanità e i soccorsi per l’ emergenza Coronavirus

I festival coinvolti, oltre alla Berlinale, al Festival di Cannes e al Festival di Venezia, sono Annecy International Animation Film Festival, BFI London Film Festival, Guadalajara International Film Festival, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival, Marrakech International Film Festival, New York Film Festival, San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Sundance Film Festival, Sydney Film Festival, Tokyo International Film Festival, Toronto International Film Festival, Tribeca Film Festival. Quest’ultimo porterà anche alcune delle pellicole che presenterà nell’edizione speciale online del festival organizzata in attesa di poter svolgere l’edizione “fisica” a fine anno.

We Are One: A Global Film Festival verrà trasmesso sul canale YouTube.com/WeAreOne e proporrà film, documentari, cortometraggi, esibizioni musicali, esibizioni comiche e conversazioni. Verranno mostrate gratuitamente opere mostrate ai festival in passato e che non hanno ricevuto una distribuzione globale. Il pubblico potrà donare attraverso il form apposito su YouTube.

Jane Rosenthal, che insieme a Robert De Niro ha chiesto ai vari festival di collaborare, ha commentato così l’annuncio:

Parliamo sempre del ruolo unico e potentissimo dei Festival di raccogliere persone di tutto il mondo ispirando un cambiamento. E tutto il mondo ha bisogno di essere curato, ora. We Are One: A Global Film Festival riunirà curatori, artisti e narratori per intrattenere e donare sollievo al pubblico di tutto il mondo. Lavorando con i nostri straordinari partner in tutto il mondo e con YouTube speriamo di riuscire a dare a tutti un assaggio di cosa rende ogni festival così unico, facendo apprezzare l’arte e il potere del cinema.

Il commento di Pierre Lescure e Thierry Frémaux del Festival di Cannes, che si sarebbe dovuto tenere proprio a fine maggio:

Siamo fieri di unirci ai nostri partner per evidenziare film e talenti davvero straordinari permettendo al pubblico di sperimentare sia le sfumature dei racconti provenienti da tutto il mondo che le personalità artistiche di ciascun festival.

Nel caso di Cannes, il Festival proporrà alcune delle masterclass degli anni passati, ma nessun film.

Fonte: THR