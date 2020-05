Quale destino attende la

L’emergenza sanitaria causata dal nuovo Coronavirus che, dalla Cina, si è poi propagato in tutto il mondo generando una pandemia che ha paralizzato l’intero pianeta, ha avuto delle ripercussioni in ogni settore. Compresi inevitabilmente quelli che, per loro intrinseca natura, prevedono il coinvolgimento di un gran numero di persone radunate in ambienti chiusi in cui il concetto di “distanziamento sociale” è una chimera.

Che il 2020 sarebbe stata una débâcle per le convention, le fiere e i festival, l’avevamo capito già a febbraio quando gli organizzatori del Mobile World Congress di Barcellona, la più importante manifestazione dedicata al mondo della telefonia mobile, avevano deciso di annullare l’evento.

Tornando a eventi a noi più affini, è notizia di metà aprile che l’edizione 2020 del Comic-Con di San Diego è stata annullata a causa dell’emergenza Coronavirus. È la prima volta in 50 anni che la celebre convention legata al mondo dell’intrattenimento che attira visitatori da tutto il mondo non si svolgerà: avrebbe dovuto svolgersi dal 23 al 26 luglio.

L’altro grande appuntamento previsto in California, ad Anaheim per l’esattezza, per la fine di agosto è la Star Wars Celebration, la convention organizzata dalla Lucasfilm e dalla Reedpop (la stessa azienda che gestisce il Comic-Con di San Diego). Evento sul quale pende, più che una Spada Laser, la proverbiale Spada di Damocle.

Nelle ore scorse è stato diramato un aggiornamento grazie al quale abbiamo appreso che è ancora in programma con tutti i “ma” e i “se” del caso.

Saluti a tutti i fan della Star Wars Celebration. Vogliamo darvi un aggiornamento sulla Star Wars Celebration alla luce dell’emergenza nuovo Coronavirus. La sicurezza e a salute dei fan, degli ospiti, degli espositori e dello staff della Star Wars Celebration è la nostra maggiore priorità. Vista e considerata la crisi globale in corso collegata al COVID-19, desideriamo condividere con voi alcuni dei passi che stiamo intraprendendo mentre monitoriamo costantemente l’evolversi della situazione. Siamo in continuo contatto con la città di Anaheim, l’Ufficio Visitatori di Anaheim e il Convention Center di Anaheim. Ci stiamo impegnando affinché i piani del nostro evento vadano incontro, anche superandole, le ultime linee guida in materia di sanità pubblica, includendo sia quelle delle autorità locali che quelle statali passando per le disposizioni del CDC. La situazione è dinamica, il panorama muta costantemente. Mancano ancora quattro mesi all’inaugurazione dell’evento […] e, in caso di cancellazione, offriremo a tutti i nostri fan la possibilità di validare i loro biglietti per le eventuali nuove date che verranno annunciate o di ricevere il pieno rimborso. Nelle settimane a venire continueremmo a diffondere aggiornamenti sullo status dell’evento, mano a mano che avremo modo di esaminare le disposizioni delle autorità sanitarie locali e statali […] Che la Forza sia con voi!

Francamente, supponiamo che l’annullamento della Star Wars Celebration 2020 sia solo questione di settimane.

Già un paio di giorni prima della cancellazione del Comic-Con 2020, il governatore dello Stato della California Gavin Newsom era stato alquanto esplicito nell’affermare che “La prospettiva di raduni di massa è da escludere fino a che non sarà raggiunta l’immunità di gregge o fino a che non sarà disponibile un vaccino. Eventi su larga scala che prevedono il riunirsi di centinaia, migliaia o decine di migliaia di persone sono fuori discussione”.

E la Star Wars Celebration rientra proprio in quest’ambito.

