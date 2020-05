Quest’anno lodel 4 maggio, per via del nuovo Coronavirus che dalla Cina si è propagato al mondo intero causando una vera e propria pandemia, sarà un po’ diverso dal solito. Niente attività di gruppo, niente iniziative all’aperto (o al cinema) che prevedono quello che, ancora per chissà quanto tempo, non potremo fare: condividere spazi e passioni che uniscono.

Passioni che però possono appunto unirci anche a distanza.

Per lo Star Wars Day sono diverse le attività che possiamo fare a casa, come ci era già stato suggerito dal team italiano di Disneyland Paris.

Tanto per cominciare, dal 4 maggio, L’Ascesa di Skywalker farà il suo debutto in streaming su Disney+ e, volendo, potremo dedicarci a una bella maratona dei film della saga

Non è tutto: sempre il 4 maggio, infatti, debutterà sulla piattaforma il primo episodio della docuserie Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, che ci porterà dietro le quinte della prima stagione della prima serie live action di Star Wars. Potete vedere il trailer in questa pagina.

Per rendere più creativo questo Star Wars Day domestico, la Disney ha anche messo a disposizione dei fogli che potete stampare e colorare.

Li trovate nella galleria fotografica a seguire:

Star Wars Fogli da Colorare

Immancabili i nuovi gadget dedicati a The Mandalorian che potete acquistare dallo shop Disney cliccando sull’immagine qua sotto:

Nell’anno che segna il quarantesimo anniversario di Star Wars – Episodio V: L’Impero Colpisce Ancora, la Funko ha messo in commercio dei nuovi Pop! dedicati proprio all’amatissima pellicola diretta da Irvin Kershner.

Li potete ammirare tutti qua sotto!

Star Wars Funko

Ecco anche una serie di labirinti a tema Star Wars che, proprio come i fogli di prima, potete stampare per poi cercare di trovare la vostra via d’uscita senza temere le conseguenze di uno spiacevole incontro con un Rancor.

Maze - MT4 2019-1

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate di questi consigli per lo Star Wars Day? Potete commentare qui sotto o sul forum!