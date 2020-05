Un interessante e recente studio scientifico pubblicato sudi questo mese rende purtroppo obsoleta la ricostruzione delloche noi tutti ricordiamo in Jurassic Park 3 , cambiando radicalmente la natura di questo colosso estinto.

Come si può leggere nel mensile, infatti, ritrovamenti recenti di alcuni fossili hanno permesso una nuova ricostruzione della coda del rettile permettendo agli scienziati di venire a capo di una scoperta che rimescola le carte in tavola: la coda dello Spinosauro, infatti, come potete vedere nel video in allegato al tweet qui sotto, è del tutto simile ad una pinna che gli avrebbe permesso complessi movimenti in acqua, muovendosi e nuotando in maniera molto agile.

A newfound fossil tail is changing what we know about Spinosaurus—and stretching our understanding of how and where dinosaurs lived. For more iconic storytelling like this, subscribe to National Geographic: https://t.co/wUHbBSAkyF pic.twitter.com/KsoHk0qBJe — National Geographic (@NatGeo) April 29, 2020

Non si tratta quindi – come abbiamo visto in Jurassic Park 3 – di un dinosauro di terra che talvolta si apposta in acqua per catturare la prenda, ma piuttosto del contrario: lo Spinosauro è oramai classificato e ricostruito come un rettile che si muoveva prettamente in ambiente marino e acquatico e che solo occasionalmente approdava sulla terra ferma.

Insomma, nonostante all’epoca la produzione si avvalesse dei migliori scienziati nel campo, ci troviamo di fronte a un ambiente in continuo mutamento e dalle scoperte senza fine, pronte a far crollare tutte le nostre certezze e ricordi d’infanzia.

Vi ricordate la scena? Quale era il vostro dinosauro preferito? Pensate che vedremo questa nuova versione dello Spinosauro in Jurassic World – Dominion? Fatecelo sapere nei commenti!

Fonte: ComicBook