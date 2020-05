dirigerà e co-scriverà, insieme a Krysty Wilson-Cairns, un nuovo film diche, come specificato sul sito ufficiale . è previsto per l’uscita in sala.

La sceneggiatrice che collaborerà col premio Oscar Taika Waititi è autrice degli script di 1917 di Sam Mendes e Last Night in Soho di Edgar Wright e ha vinto il BAFTA Award for Outstanding British Film of the Year proprio per 1917.

La data di uscita di questo film, così come quello della nuova serie TV prevista su Disney+ ad opera dell’autrice di Russian Dolls Leslye Headland, non sono state rese note.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).