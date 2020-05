Riceviamo e segnaliamo il Comunicato Stampa deicirca l’arrivo online dei 5 cortometraggi finalisti della manifestazione.

Trovate tutto a seguire.

In attesa della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2020

dal 7 maggio su RAIPLAY e su RAI CINEMA CHANNEL

sono disponibili gratuitamente i 5 cortometraggi finalisti

E su RAI CINEMA CHANNEL al via #ADOTTAUNCORTO con MARCO D’AMORE, BEPPE FIORELLO,

MATILDE GIOLI, VIOLANTE PLACIDO, GRETA SCARANO

Rai Cinema, da sempre impegnata a sostenere il cinema dei giovani autori, ha acquisito i diritti dei 5 cortometraggi finalisti del Premio David di Donatello 2020 – tra cui il vincitore Inverno diretto da Giulio Mastromauro – per distribuirli, a partire da domani 7 maggio, su RaiPlay e su Rai Cinema Channel.

Inoltre, in attesa della cerimonia di premiazione del David di Donatello 2020, Rai Cinema Channel lancia #AdottaUnCorto, un’iniziativa tesa a dare ulteriore visibilità ai cortometraggi distribuiti sulla piattaforma. Volti noti del cinema e dello spettacolo diventeranno ambassador dei colleghi più giovani per un progetto di #SolidarietàArtistica, realizzando un piccolo video home-made in cui presentano il corto e invitano il pubblico a vederlo on line su www.raicinema.it

Di seguito l’elenco dei corti della cinquina dei David di Donatello 2020 e gli artisti selezionati per sostenerli con l’iniziativa #Adottauncorto:

BARADAR diretto da Beppe Tufarulo adottato da Greta Scarano

Prodotto da: Tapelessfilm, Art Of Panic; durata 15′

Sinossi: Quando sono costretti a separarsi, Ali, un bambino di 10 anni, e suo fratello Mohammed, 18 anni, sono già in viaggio da molto tempo. Tre anni prima, una bomba ha distrutto la loro casa a Kabul e ucciso i loro genitori.

IL NOSTRO TEMPO diretto da Veronica Spedicati adottato da Matilde Gioli

Prodotto da: Centro Sperimentale di Cinematografia Production; durata 15′.

Sinossi: Roberta è una bambina di nove anni che vuole godersi gli ultimi giorni d’estate in spiaggia a giocare con i suoi amici, suo padre Donato invece la costringe a rimanere a casa per aiutare con le faccende domestiche. La distanza tra i due sembra incolmabile, ma la scoperta che Donato è molto più fragile di quello che sembra, li porterà a restituire valore al loro tempo insieme.

INVERNO diretto da Giulio Mastromauro – Miglior cortometraggio Premio David di Donatello 2020 – adottato da Beppe Fiorello

Prodotto da: Zen Movie, Indaco, Wave Cinema, Diero; durata 15′.

Sinossi: Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si trova ad affrontare insieme ai suoi cari l’inverno più duro.

MIA SORELLA di Saverio Cappiello adottato da Marco D’Amore

Prodotto da: Accademia del Cinema Ragazzi, Get Cooperativa Sociale; durata 15′.

Sinossi: Una raffica di pugni ben assestati consacra ogni giorno il rapporto tra Vanni e Cosimo, fratelli inseparabili, appassionati di Muay Thai. Il giorno dell’incontro è vicino, ma quella sera non andranno a bere insieme: Cosimo ha una nuova ragazza e Vanni proprio non riesce a sopportare l’idea di essere trascurata da lui.

UNFOLDED diretto da Cristina Picchi adottato da Violante Placido

Prodotto da: Redibis Film; durata 15′

Sinossi: Dopo una notte in bianco, una donna esce da casa sua e decide di porre fine ad una relazione tormentata. Ma non è così facile lasciarsi alle spalle certi ricordi. UNFOLDED è il ritratto di un’anima sospesa tra il potere catartico di una nuova opportunità e la nostalgia di un passato irrecuperabile.

