ha più volte ammesso di “dovere” alla saga di Star Wars la sua intera carriera e non ne ha mai fatto mistero (abbastanza palese visto il ruolo e il casting diper il suo “Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!“) ed è tornato a condividere aneddoti a riguardo in un video in cui ricorda

Il regista e attore ha raccontato in particolare di una mail che le scrisse dopo che un utente del suo forum gli riportò che l’attrice aveva detto cose poco lusinghiere sul suo film (“Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!“); in tutta risposta Carrie gli diede quella che lui definisce come una lezione di vita:

Oh, Kevin, sei caduto vittima di internet? Sei come me Kevin, tu sali sul palco, racconti storie e cerchi di far ridere, dici qualunque cosa pur di far ridere il tuo pubblico. Tu e io siamo amici, sai come la penso su di te, cosa penso del tuo film, davvero vorresti lasciare che una cosa che qualcuno dice su internet rovini tutto questo?

Carrie non ci andò leggera, e Kevin dice di ricordare ancora le parole che seguono perché furono una enorme perla di saggezza che lui serba ancora oggi:

A volte devi girare il microscopio dall’altra parte, perché quello che stai guardando non è sempre grande quanto sembra.

Trovate il video completo di Kevin Smith in ricordo di Carrie Fisher qui sotto:

