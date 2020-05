L’ Hollywood Reporter ha pubblicato un articolo su come varie produzioni televisive e/o cinematografiche stiano affrontando e lavorando nonostante la pandemia globale causata dal Coronavirus: in particolare è stato confermato che le riprese del rifacimenti di “” (tratto dal romanzo di“I figli del grano“) non si sono interrotte in Australia.

Sono molte le misure di sicurezza prese sul set per impedire alla produzione di fermarsi a causa dell’emergenza sanitaria, a partire da una presenza costante delle autorità locali per supervisionare e controllare che le linee guida vengano rispettate, dalle mascherine al distanziamento sociale.

Come riporta THR infatti:

Le ambientazioni in esterni, il cast e la troupe del posto e il suo essere classificato come film indipendente hanno fatto sì che la produzione non venisse interrotta e costretta a chiusure forzate, come invece successo alle riprese di molti altri film nel paese.

Grano rosso sangue, diretto da Kurt Wimmer (regista di Equilibrium), sarebbe il secondo remake del classico del 1984, anche se va detto che il romanzo di King ha ispirato svariati sequel (approdati direttamente in home video) e prodotti televisivi.

Alla produzione troviamo Lucas Foster, produttore di Le Mans 66 – La grande sfida.

