Le riprese dipotrebbero ripartire a breve.

Come segnala Deadline, i protocolli di sicurezza per il contenimento del nuovo Coronavirus da applicare alle produzioni cinematografiche e televisive sono stati approvati dal governo neozelandese. Questo significa, chiaramente, che le produzioni che erano state interrotte durante l’esplosione della pandemia e l’entrata in vigore del lockdown potranno ripartire. Anzi alcune, quelle di dimensioni più piccole, sarebbero già di nuovo in moto mentre chiaramente situazioni produttivamente più grandi, come Avatar o la serie tv de Il Signore degli Anelli, necessitano di qualche doveroso accorgimento aggiuntivo.

Va anche specificato che la produzione di Avatar non si è mai interrotta completamente. Tanto la Weta Digital quanto le strutture californiane hanno continuato a lavorare sugli effetti speciali della pellicola.

Stando a quanto stabilito dalla New Zealand Film Commission, ogni produzione attiva nella nazione dovrà completare la registrazione sul portale ScreenSafe in maniera tale da aiutare i Ministero della Sanità con il tracciamento dei contatti e il monitoraggio dei medesimi tramite WorkSafe, l’apposita agenzia governativa che ha endorsato i protocolli anti COVID dell’industria cinetelevisiva neozelandese. I documenti, ancora non definitivi, possono essere esaminati sul sito di ScreenSafe.

Giusto ieri, abbiamo avuto la possibilità di ammirare delle nuove immagini del kolossal di James Cameron (le trovate in questo articolo).

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. Era previsto un nuovo blocco di riprese ad aprile, ma è stato tutto sospeso a causa dell’emergenza sanitaria.

Secondo la scaletta di produzione, la lavorazione di Avatar 2 e Avatar 3dovrebbe terminare entro la fine del 2020, con l’uscita di Avatar 2 fissata per il 17 dicembre 2021 e quella di Avatar 3 fissata per il dicembre 2023. Avatar 4dovrebbe uscire a dicembre 2025, mentre Avatar 5 a dicembre 2027.

Al momento non è chiaro se l’emergenza comporterà ulteriori slittamenti.

Al momento la Weta Digital di Peter Jackson sta lavorando senza sosta agli effetti visivi.

Che ne dite dell’imminente riavvio delle riprese di Avatar 2? Come sempre, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.

