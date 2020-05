L’emergenza Coronavirus ha avvolto tutto in un clima di incertezza, perciò non è chiaro quante cose cambieranno da qui al 2021, ma Deadline intanto si getta nelle speculazioni per analizzare lo scontro tra due titani, glie il

La NFL diffonderà molto presto il programma definitivo della stagione del 2020, che allo stato attuale prevede che la finale del campionato si svolga il 7 febbraio 2021. Eppure c’è già un piano B nel caso la stagione non dovesse partire quando previsto: stando al giornale e come riportato dalla NBC e Sports Illustrated, l’alternativa è che sia il 15 ottobre la data prescelta. Così facendo, la finale non potrebbe più svolgersi il 7 febbraio, bensì il 28 febbraio 2021.

La data, ricorderete, è la stessa fissata per la nuova edizione degli Academy Awards. Un conflitto diretto tra i due eventi di grandissima risonanza è decisamente da escludere, perciò Deadline suggerisce che in tal caso gli Oscar sarebbero costretti a slittare.

Fonti del giornale sostengono che l’Academy sia perfettamente a conoscenza della possibilità che il 28 febbraio “spetti” al Super Bowl, ma per il momento nessuno vuole esporsi su quale sia la prossima mossa degli Oscar.

I commenti più recenti dell’Academy sono stati quelli in merito alle nuove misure post-Covid-19 per la prossima edizione con una modifica temporanea al regolamento e con l’annuncio che le categorie miglior sonoro (attiva dal 1930) e miglior montaggio sonoro (attiva dal 1963) sono state ufficialmente fuse in una sola.