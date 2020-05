Qualche giorno fa abbiamo segnalato un pezzo di Deadline in cui si spiegava che, grazie alle linee guida stabilite dal governo neozelandese, l’industria cinetelevisiva è pronta a ripartire, compresa la lavorazione di kolossal come i sequel didiretti da James Cameron e la serie tv deprodotta da Amazon.

Trovate maggiori dettagli in questo articolo.

Nel medesimo approfondimento dell’autorevole testata citata, viene anche segnalato un interessante rumour.

A quanto pare, i sequel di Avatar avranno un budget totale da 1 miliardo di dollari anche se non viene, ovviamente, specificato come verrà suddivisa la cifra per le varie pellicole della saga in programma fra il 2021 e il 2027. Si tratta di un’ulteriore conferma a una voce che gira da tempo che parla, appunto, di un cartellino del prezzo di circa 250 milioni di dollari a film.

Il primo capitolo della saga, ha avuto un budget di circa 240 milioni di dollari escluse le spese di promozione e marketing per un incasso worldwide di 2.79 miliardi di dollari.

Secondo la scaletta di produzione, la lavorazione di Avatar 2 e Avatar 3dovrebbe terminare entro la fine del 2020, con l’uscita di Avatar 2 fissata per il 17 dicembre 2021 e quella di Avatar 3 fissata per il dicembre 2023. Avatar 4dovrebbe uscire a dicembre 2025, mentre Avatar 5 a dicembre 2027.

Al momento non è chiaro se l’emergenza comporterà ulteriori slittamenti.

Al momento la Weta Digital di Peter Jackson sta lavorando senza sosta agli effetti visivi.

