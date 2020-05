ha parlato con Fitzy & Wippa delle riprese di, sospese a causa dell’emergenza Coronavirus lo scorso marzo.

L’attore, che nel film tornerà a interpretare Alan Grant, ha prima di tutto parlato della sospensione:

Sono riusciti a girare per due settimane. Stavo aspettando di iniziare le riprese delle mie scene a Londra, poi è apparso chiaro che la città sarebbe stata chiusa, così ho preso un volo per Perth, sono arrivato fino a Sidney, e poi è stata disposta la quarantena.

Le riprese avrebbero dovuto svolgersi ai Pinewood Studios nel Regno Unito, nel Buckinghamshire, ma anche a Malta, in Canada e in Australia. La speranza di Neill, visto che in alcuni territori come l’Australia l’emergenza è rientrata, è di tornare sul set quanto prima:

Ripartiremo il prima possibile. Dovremmo girare a Londra, ma al momento regna il caos lì. Magari potremmo iniziare in questa parte del mondo e poi finire in studio. Useremo i teatri di posa di Bond per i set londinesi. Vorrebbero usarli, idealmente, ma se la situazione non cambia non so quando potremo ricominciare.

La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) e da Emily Carmichael.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama della pellicola, se non che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto. L’uscita è ancora fissata all’11 giugno 2021 ma con tutta probabilità slitterà.

Fonte