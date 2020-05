La grafica dei titoli di coda di, il kolossal Marvel Studios diretto dai fratelli Russo, è stata realizzata da Experience Perception

Nella ben nota sequenza, ogni membro degli Avengers ha un vero e proprio momento “spotlight” anche se le attenzioni maggiori vengono riservate ai sei membri originali del team. E all’interno di questo ristretto manipolo, il gran finale è tutto dedicato al Tony Stark di Robert Downey Jr.

La compagnia ha pubblicato sul suo sito ufficiale la versione preliminare del passaggio dedicato all’addio a Tony Stark (e non solo) rivelando anche il concept alla base dei suddetti end credit.

Perception ha proposto svariate direzioni creative, tutte aventi lo scopo di aprire il sipario per rivelare gli attori dietro ai personaggi. I Marvel Studios non desideravano semplicemente celebrare i film, volevano celebrare gli attori che hanno contribuito a rendere queste pellicole così amate dal pubblico, con speciale riferimento ai sei Avengers originali. L’idea vincente è stata una combinazione di due differenti esecuzioni: la prima suggerita da noi in cui ogni attore è in posizione centrale e dominante e la sua performance viene proiettata sopra, la seconda è stata un’intuizione del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ed è quella dell’autografo degli attori sopra il footage dei personaggi, una decisione atta a conferire una connessione più personale e intima.