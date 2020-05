Quando, qualche giorno fa, la Warner Bros ha diffuso online il nuovo trailer di, il film di Christopher Nolan che dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, arrivare nei cinema a luglio (negli Stati Uniti) non c’era ancora una sinossi ufficiale ad accompagnare il tutto.

La major ha poi aggiunto una trama che, come da tradizione con le opere del regista inglese, più che fornire delle indicazioni, ci propone delle informazioni che definire come sibilline sarebbe riduttivo.

Ecco quanto diffuso dalla divisione italiana della Warner:

John David Washington è il nuovo Protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale.

Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.