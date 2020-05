Il giornale promette un’esclusiva di 14 pagine sul film di fantascienza “più ambizioso di Nolan” preannunciando “scene d’azione più colossali di Inception“.

“Se non fosse diretto da Nolan lo definireste un film impossibile” ha dichiarato Robert Pattinson, mentre John David Washington lo ha definito “un film unico nel suo genere, il genere di Nolan“.

In attesa delle dichiarazioni integrali, ecco le due copertine.

La sinossi:

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.