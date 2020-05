Sembra passata un’eternità (il film sarebbe dovuto uscire nel 2018) ma sembra che finalmente, come vi abbiamo confermato , ad agosto New Mutants approderà nei cinema e qualche sporadica notizia e aggiornamento a riguardo iniziano a farsi strada nei meandri del web: l’artista– noto per aver collaborato ad alcuni dei volumi Marvel più iconici della saga dei Nuovi Mutanti come ad esempio La Saga del Demone Orso – ha confermato tramite il suo account Twitter di aver realizzato gli artwork per i titoli di coda del film.

Yes indeed ! Have you seen one of screenings? https://t.co/kvtSJT9Y2T — Bill Sienkiewicz (@sinKEVitch) May 25, 2020

Bill Sienkiewicz è un artista eccezionale, il suo uso di diversi media per la realizzazione di artwork e illustrazioni è uno dei motivi che hanno portato molti fan e lettori ad avvicinarsi alla saga dei Nuovi Mutanti e ha condiviso già in passato alcuni artwork ispirati alla controparte cinematografica dei personaggi cartacei, come ad esempio questa bellissima illustrazione di Maisie Williams nei panni di Wolfsbane:

Sarà questo lo stile con cui ha realizzato i titoli di coda di New Mutants? Cosa ne pensate? Vi piacerebbe?

Quanto attendete il film dopo oltre due anni di attesa?