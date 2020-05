C’è ancora tanto mistero attorno a una serie di snodi della trama di, molti dei quali riguardanti. Il romanzo del film ha provato ad approfondire e a colmare eventuali lacune, ma per il resto in prima linea ci sono i fan di Guerre Stellari che sin dall’uscita del film stanno sommergendo Reddit di teorie e supposizioni.

Quella che vi proponiamo oggi riguarda la flotta gigantesca che scopriamo al servizio di Palpatine nell’ultimo episodio della saga degli Skywalker.

La teoria dell’utente di Reddit Luy22 è semplice:

Ascoltate questa, ragazzi miei: l’enorme piramide/ziqqurat su Exegol era una Star Forge. O la stessa Exegol era una Star Forge congelata.

La Star Forge non appartiene al canone di Guerre Stellari, ma come mostrano ad esempio i giochi di Knights of the Old Republic si tratta di enormi cantieri navali che diventano delle vere e proprie macchine da guerra. Le Star Forge ricavano potere dalle stelle vicine e dalla Forza per creare un numero praticamente infinito di veicoli, navicelle, droidi e altri strumenti per la guerra.

Possibile che Palpatine ne abbia usata una per costruire il suo gigantesco esercito?

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!