È stato lo stessoa condividere, via Twitter, la prima immagine ufficiale di Darkseid dalla Snyder Cut di Justice League.

Darkseid, lo ricordiamo, era stato concepito dal regista come il villain principale di Justice League per finire rimpiazzato, nella versione arrivata nei cinema nel 2017, da Steppenwolf.

Eccolo qua sotto:

He's coming… to HBO Max pic.twitter.com/tthWwAqzWp — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 27, 2020

L’immagine pubblicata dal regista su Twitter non è del tutto inedita.

Se ben ricordate, nei mesi (anzi, addirittura negli anni) che hanno preceduto l’annuncio della Snyder Cut di Justice League, il filmmaker, a cadenza più o meno regolare, ha sempre diffuso in rete degli scatti, delle foto della sua versione del cinecomic. Nello specifico di questa relativa a Darkseid si tratta di un frame finalizzato (o quantomeno a colori) che avevamo già avuto la possibilità di ammirare quasi un anno fa in bianco e nero. In occasione della Festa del Papà del 2019 (ricorrenza che negli Stati Uniti viene celebrata a giugno e non a marzo come dalle nostre parti) aveva appunto regalato ai suoi follower un primo sguardo a Darkseid.

“A proposito di festa del papà…ecco il re dei papà #Uxaselantivita” aveva scritto il regista menzionando il primo nome di Darkseid, ovvero Uxas.

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Cosa ne pensate di questa versione “a colori” di Darkseid dalla Snyder Cut di Justice League? Ditecelo nei commenti!