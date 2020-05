Vi avevamo già parlato della scena dell’aereo vista nell’ ultimo trailer di Tenet e di come è stata realizzata, ma adesso tocca sentire il parere diin persona, interpellato da Total Film

“Avevo progettato di usare miniature, parti di set e una combinazione di effetti visivi e di tutto il resto” ha ammesso il regista. Tuttavia, durante i sopralluoghi a Victorville, California, la troupe ha scoperto una riserva gigantesca di vecchi aerei:

Il regista ha poi aggiunto:

È strano parlare di queste cose, come se fossimo vittime di acquisto compulsivo, ma ce l’abbiamo fatta ed è andata molto bene grazie a Scott Fisher, il nostro supervisore di effetti speciali, e Nathan Crowley, lo scenografo, con cui ho discusso del modo migliore per riuscire a girare questa grossa sequenza davanti alla macchina da presa. È stato molto emozionante farne parte.

Il giornale ha chiesto un parere anche a Robert Pattinson:

Nessuno avrebbe mai creduto che fosse possibile girare in una scena in cui un vero 747 salta in aria. È una mossa così coraggiosa al limite del ridicolo… ricordo che mentre la giravamo ho pensato: “Quante altre volte una cosa del genere verrà mai fatta per un film?”.