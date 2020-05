Nel corso di un’intervista con Jake Hamilton ha parlato della Snyder Cut, la versione originale didiretta da Zack Snyder che approderà su HBO Max nel 2021.

Queste le parole dell’attore ha interpreta il commissario Gordon:

Ne ho parlato con Zack, sì. Ha dovuto chiedere il permesso a tutti quanti per farlo, sai? Intendo a tutto il cast. Perciò sì, abbiamo scambiato due chiacchiere anche se non so se ci saranno più scene con il commissario Gordon. Abbiamo girato qualcosa in più rispetto a quello che è arrivato al cinema, ma non so. Attendo ansiosamente di scoprirlo proprio come i fan.

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

