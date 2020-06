Negli scorsi giorni la Mattel ha presentato al pubblico delle nuove action figure didella “Amber Collection”. Tra i nuovi giocattoli spicca anche una action figure dedicata a, iconico personaggio interpretato nel film di Steven Spielberg da

Alta 6″ la figure è corredata da una lattina di Barbasol, fiale con il DNA di un dinosauro e mani e testa intercambiabili. Oltre alla figure di Nedry sarà disponibile anche una action figure del Dilofosauro, dinosauro strettamente collegato al personaggio appena citato.

La figure di Dennis Nedry avrà un costo di $26.99 ed è disponibile per il pre-order su Entertainment Earth.

Qua sotto trovate la sinossi di Jurassic Park di Steven Spielberg:

Il magnate statunitense John Hammond ha realizzato in gran segreto, sull’isola Nublar, al largo del Guatemala, il parco divertimenti più ambizioso e fantastico della sua vita. Grazie al dottor Wu, uno scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del DNA, ha riportato in vita, utilizzandone il sangue trovato in alcune zanzare vissute nel Giurassico, alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori. Per ottenere l’approvazione finale degli azionisti del grandioso progetto, specie in termini di sicurezza dei visitatori e pertinenza degli aspetti scientifici, Hammond invita per un week-end nell’isola il dottor Alan Grant, un esperto paleontologo, Ellie Sattler, paleobotanica, l’avvocato Donald Gennaro, in rappresentanza degli azionisti, un matematico, Ian Malcolm, i due suoi nipotini, Lex e Tim.