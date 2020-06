Qualche ora fa, interprete di Cyborg in, ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento nei confronti di Chris Terrio e Zack Snyder, condividendo un’immagine con Victor Stone e la sua famiglia tratta dalla Snyder Cut.

Queste le sue parole:

Non lodo Chris Terrio e Zack Snyder semplicemente per avermi messo in Justice League. Li lodo per avermi dato potere (un nero senza film alle spalle) lasciandomi un posto a sedere nel comitato creativo e voce in capitolo sulla famiglia Stone prima ancora che ci fosse una sceneggiatura.

La risposta del regista è stata allora la seguente:

Tu, Ray, sei il cuore del mio film.

You Ray, are the heart of my movie. @ray8fisher https://t.co/cZ64Vlg50V — Zack Snyder (@ZackSnyder) June 6, 2020

In separata sede il regista ha inoltre confermato che cambierà il colore rosso del cielo dell’atto finale di Justice League, cambiato in fase di post-produzione per rendere l’atmosfera meno cupa.

Ecco un confronto:

Justice League

Justice League



Ed ecco la conferma di Snyder:

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

