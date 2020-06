Pochi giorni dopo le indiscrezioni sulla possibilità che Bane compaia nel seguito di The Batman , ecco arrivare un nuovo rumour secondo cui nella pellicola verrà introdotto anche un nuovo

L’informazione arriva da Daniel Richtman, spesso autore di scoop per The Direct, secondo cui Reeves avrebbe pensato di presentare una versione completamente inedita del villain che sarebbe poi al centro del secondo e del terzo film della sua trilogia. Joker, quindi, non verrebbe mostrato nel film in uscita nel 2021, ma solo “accennato”, tanto che il casting per la parte non è nemmeno iniziato.

Ovviamente si tratta solo di un’indiscrezione, ma se fosse confermata andrebbe ad affiancare Joker ai numerosi altri villain che verranno presentati nel film di Matt Reeves: dall’Enigmista a Catwoman, che dovrebbero avere ruoli consistenti, al Pinguino, che invece dovrebbe avere una parte ridotta.

Vi terremo aggiornati!

The Batman uscirà il 1° ottobre 2021. La produzione è stata interrotta a Londra dopo circa un mese in seguito alla decisione di bloccare le produzioni a causa dell’emergenza Coronavirus e dovrebbe riprendere tra qualche settimana.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.