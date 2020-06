Girammo il primo film a Portland, in Oregon, e ricordo di aver provato davvero tanto freddo e avvilimento. Avevo le mie Converse completamente zuppe e continuavo a pensare: “Beh, mi trovo in un gruppo davvero fantastico e sono certa che saremmo grandi amici in altri contesti, ma voglio uccidere tutti”. Da un lato servì a unirci, un po’ quando affronti un trauma assieme ad altre persone, come sopravvivere assieme ad altri ostaggi e sentire un legame per tutta la vita.

In un’intervista con Vanity Fair ha ricordato le riprese di(in cui interpretava la compagna di classe di Bella, Jessica), spiegando perché la sua esperienza è stata peggiore del previsto:

L’attrice ha inoltre parlato con James Corden degli ultimi impegni e dell’esigenza di prendersi una pausa dalla recitazione. Dopo Noelle (arrivato su Disney+ negli Stati Uniti l’anno scorso e prossimamente in Italia), ha inoltre prestato la voce a Poppy in Trolls World Tour, e ha poi lavorato a due serie TV, Dummy per Quibi e Love Life per HBO Max.

Non sorprende, allora, che abbia pensato a una pausa:

La cosa buffa è che ero arrivata alla conclusione di prendermi una pausa e smettere di correre in giro per il mondo. Smetterla di lavorare per mesi interi senza vedere la mia famiglia e i miei amici. Poi è arrivata una piccola pandemia di poco conto e ho pensato: “Non è questo quello intendevo”. Temo che quando tutto sarà finito, dall’alto mi diranno: “Ok, sei pronta a tornare a lavorare”. Volevo semplicemente più tempo per andare al cinema e cose simili. Sono praticamente chiusa in casa al momento.

Oltre a Twilight, Anna Kendrick ha lavorato anche a film come in Tra le nuove, Voices (Pitch Perfect), Into the Woods, The Accountant e Trolls.