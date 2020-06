Sappiamo già che, nel novero dei nuovi progetti collegati all’Universo dei Mostri Classici in cantiere alla Universal e alla Blumhouse, c’è anche un nuovo film diverrà diretto da(Destroyer).

Qualche giorno fa, la regista è stata ospite di un podcast dove ha dovuto spiegare l’approccio che intende adottare verso questo progetto.

È un adattamento abbastanza fedele del romanzo di Bram Stoker. A mio modo di vedere, uno degli aspetti, in passato, più trascurati negli adattamenti di Dracula è l’idea delle voci multiple. Il libro è raccontato da diversi punti di vista. E quello a cui non abbiamo sostanzialmente mai accesso è proprio quello a cui la maggior parte degli adattamenti dà accesso, ovvero quello dello stesso Dracula. In un certo senso direi che sarà sì un adattamento di Dracula, ma non avremo a che fare con lo stesso genere di eroe romantico che abbiamo visto nelle vecchie interpretazioni della storia.