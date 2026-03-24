Obsession: il regista del nuovo film Blumhouse censura scene troppo violente (ma ammette che ne è valsa la pena)

Pubblicazione: 24 marzo alle 21:37

Il nuovo horror di Blumhouse Productions, Obsession, sta facendo parlare di sé non solo per il suo incredibile punteggio del 97% su Rotten Tomatoes, ma anche per una questione che ha costretto il regista Curry Barker a prendere decisioni difficili in sala di montaggio. Il film, atteso per il 15 maggio 2026, ha dovuto subire tagli significativi a una delle sue scene più violente per evitare la classificazione NC-17 da parte della Motion Picture Association.



In un'intervista rilasciata a Deadline, Barker ha condiviso un retroscena affascinante sulla post-produzione del film, rivelando come una sequenza particolarmente grafica abbia rischiato di compromettere la distribuzione del progetto. La scena in questione mostrava originariamente tra le sei e le sette "smashes", ovvero colpi alla testa di violenza estrema e grafica. Una rappresentazione così esplicita della violenza ha fatto scattare l'allarme della MPA, che ha minacciato di assegnare al film la temuta classificazione NC-17, quella che negli Stati Uniti equivale a un divieto per i minori di 17 anni e che, nella pratica, limita drasticamente la distribuzione nelle sale cinematografiche.



Il regista, noto per i suoi lavori precedenti come The Chair e Warnings, ha ammesso candidamente la sua iniziale resistenza a modificare la sequenza. "C'erano circa sei o sette colpi in più. E stavamo ricevendo una classificazione NC-17. Così mi hanno detto che dovevo eliminare alcuni dei colpi. E io ho risposto che non avrei tolto nemmeno un singolo colpo. Ma poi l'ho fatto", ha confessato Barker con un misto di ironia e pragmatismo.

La decisione di cedere alle richieste della MPA non è stata presa a cuor leggero. Per un filmmaker che lavora nell'horror, genere che vive di eccessi e trasgressioni, ammorbidire una scena può sembrare un tradimento della visione artistica. Tuttavia, Barker ha scelto la via della ragionevolezza, consapevole che una classificazione NC-17 avrebbe significato una distribuzione limitata e un pubblico drasticamente ridotto. In un'industria dove il successo commerciale può determinare la carriera di un regista, specialmente nel genere horror, raggiungere un pubblico più ampio diventa una necessità strategica.



Ma la storia non finisce con un compromesso al ribasso. Nonostante i tagli, il regista assicura che la sequenza mantiene intatto il suo impatto. "È ancora davvero fottutamente hardcore", ha dichiarato senza mezzi termini. Barker ha anche condiviso un'osservazione preziosa sul processo creativo: durante le proiezioni a TIFF e SXSW, si posizionava in fondo alla sala per studiare le reazioni del pubblico. La sua conclusione è stata che, indipendentemente dal numero finale di colpi mostrati, l'effetto emotivo rimane potente. "Qualunque sia il numero adesso, è quello giusto", ha affermato, suggerendo che forse la versione censurata funziona persino meglio di quella originale.



Questa vicenda solleva interrogativi interessanti sul rapporto tra censura e creatività nel cinema contemporaneo. Il sistema di classificazione americano, gestito dalla MPA, è da sempre oggetto di critiche per la sua apparente incoerenza: mentre la violenza grafica viene spesso penalizzata con classificazioni restrittive, altre forme di contenuto problematico sembrano ricevere un trattamento più indulgente. Per i filmmaker horror, navigare questi confini rappresenta una sfida costante.

Obsession racconta la storia di Bear, interpretato da Michael Johnston, un romantico senza speranza che spezza il misterioso "Salice del Desiderio" per conquistare il cuore della sua cotta, Nikki, interpretata da Inde Navarrette. Come spesso accade nei migliori horror, ottenere ciò che si desidera si rivela una maledizione piuttosto che una benedizione, e il prezzo da pagare assume contorni inquietanti e sinistri.



Johnston, conosciuto dal pubblico televisivo per il suo ruolo di Corey Bryant nella serie soprannaturale Teen Wolf, porta qui la sua esperienza in un territorio più oscuro e disturbante. Il cast include anche Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter, in un ensemble che sembra aver conquistato critica e pubblico dei festival.



Le recensioni parlano di Barker come di un nome emergente da tenere d'occhio nel panorama horror contemporaneo, definendo Obsession "un nuovo capolavoro dell'horror moderno". Un'affermazione audace, considerando quanto sia affollato e competitivo il genere oggi, ma che riflette l'entusiasmo genuino suscitato dal film nei circuiti festivalieri.

L'uscita è fissata per il 15 maggio 2026, e l'attesa tra gli appassionati del genere è già palpabile. La combinazione di un punteggio critico eccezionale, una premessa narrativa intrigante e la controversia legata ai tagli per la censura ha creato il tipo di buzz che ogni studio cinematografico sogna. Resta da vedere se Obsession riuscirà a mantenere le promesse quando raggiungerà il grande pubblico, ma tutti gli ingredienti per un successo sembrano esserci.