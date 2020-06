Dopo le dichiarazioni di numerosi attori che hanno lavorato al franchise die dopo quella della Warner Bros. a proposito dei commenti disull’identità di genere, sono arrivate nelle ultime ore quelle di tre figure collegate alla saga, tra cui Rupert Grint , che nei film ha interpretato Ron Weasley.

È poi toccato a Steve Kloves, sceneggiatore dei film di Harry Potter, e co-sceneggiatore di Animali Fantastici 3 assieme a J.K. Rowling:

La nostra diversità è la nostra forza. In questi momenti difficili è più importante che mai che le donne e gli uomini transgender e le persone non binarie si sentano al sicuro e trovino sostegno per ciò che sono. Sembra poco da chiedere.

Ecco, infine, il parere di Dan Fogler, che in Animali Fantastici interpreta Jacob:

In un momento già difficile storicamente, credo nell’incoraggiamento all’apertura, all’inclusione e all’amore. Se una persona ti dice che è un uomo, una donna, o non si identifica in alcun genere, merita di ricevere rispetto e sostegno, e questo al di là del suo aspetto esterno. Non è compito di nessuno etichettare o catalogare un’altra persona. Pensi perciò sei.

Mi impegno a proseguire con il mio apprendimento per diventare un alleato della comunità trans che ha già sofferto così tanto dolore e discriminazione. Adoro JK e la ringrazio per aver creato il ruolo di una vita, Jacob Kowalski. La parte centrale del personaggio e della sua storia è che è un essere umano no-mag che viene considerato di un’altra razza da molti maghi. Jacob in qualche modo si innamora di una strega magica e sebbene sia proibito, come molte storie di Jo ci insegnano, l’amore trionfa su tutto e bisogna accettare le persone per ciò che sono. L’AMORE è la magia più potente e non va contenuto. Dobbiamo amarci a vicenda, senza badare a ciò che gli altri sono e chi dicono di essere. C’è bisogno di questa magia.