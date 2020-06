In un articolo di Variety incentrato sulle polemiche relative alle dichiarazioni di J.K. Rowling sull’identità di genere , c’è un dettaglio fino ad ora ignoto sulla produzione di, seguito di

Come leggiamo, infatti, la produzione a marzo sarebbe dovuta partire in Islanda:

Nonostante la scarsa accoglienza e i risultati di “I crimini di Grindelwald” e l’addio del presidente della Warner Bros. Kevin Tsujihara — che si è battuto a lungo per la serie —le riprese del terzo episodio di “Animali Fantastici” sono partite a marzo in Islanda, con Depp ancora nel cast, e lo sceneggiatore di “Harry Potter” Steve Kloves a bordo come co-sceneggiatore assieme a Rowling. La pandemia del COVID-19, tuttavia, ha fatto sospendere la produzione proprio mentre era cominciata.

Curiosamente, proprio in Islanda poco tempo dopo è stato avvistato Ezra Miller – l’interprete di Aurelius Silente – che è entrato nell’occhio del ciclone per un video in cui aggrediva una fan. Alla fine l’attore non è stato denunciato, ma la domanda è allora lecita: possibile che l’attore si trovasse in Islanda per girare delle sequenze?

A questo punto è possibile che David Yates e la produzione avessero scelto l’Islanda per le riprese di alcune sequenze ambientate a Nurmengard, la residenza di Grindelwald che si vede alla fine del secondo film, immersa in un paesaggio innevato.

Non chiaro, per il momento, quando si tornerà sul set del film. Va detto che alcuni giorni fa c’è stato il via libera dalle autorità sanitarie e politiche britanniche alle produzioni cinematografiche e televisive ad alto budget come The Batman e Animali Fantastici 3, anche se per il momento la ripartenza non è stata fissata. È stato svelato, invece, il titolo di lavorazione.

Animali Fantastici 3 ha una data d’uscita fissata all 12 novembre 2021, ma al momento non è chiaro se la produzione riuscirà a finire in tempo visti gli slittamenti per l’emergenza Coronavirus.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.