PALESTRA – Per avere rapidamente addominali scolpiti ha fatto, tra le altre cose, un allenamento regolare cardio di cinque minuti, seguito da un circuito di crunch a bicicletta, piegamenti laterali con manubri, doppi crunch e un superman – con tre serie da 25 ripetizioni ciascuno. CORSA – Pattinson corre 5-10 chilometri tre o quattro volte a settimana. ESTERNI – Oltre che allenarsi in palestra, Pattinson si allena con sacchi di sabbia, in stile militare, sulla spiaggia. Inoltre fa boxe ed è sempre stato un sostenitore delle lunghe camminate per rilassarsi e liberare la mente. DIETA – L’attore ha tagliato gli alcolici, la carne lavorata e i cibi fritti per accelerare la sua trasformazione fisica.

In attesa che le riprese diriinizino,si sta tenendo in forma con dieta e allenamenti. A rivelarlo è lo stesso protagonista del film in un articolo di Healthy For Men, del quale è comparso un estratto su Twitter

Una trasformazione fisica che, tuttavia, non dovrebbe rendere Pattinson molto muscoloso: l’attore segue questi allenamenti per tenersi in forma e avere un aspetto asciutto e adatto al personaggio che interpreterà, ovvero Bruce Wayne.

Nell’articolo (via The Direct), Pattinson spiega come ha deciso di accettare il ruolo di Batman:

In ogni progetto che ho scelto di accettare mi sono posto degli obiettivi da raggiungere e delle cose nuove da imparare. È qualcosa di intrinseco nel carattere del personaggio, che ha una personalità diversa dalla mia, ma anche la trasformazione fisica mi entusiasma. […] Ogni attore attraversa dei periodi in cui si trova a esitare e porsi delle domande sull’essere in grado di rendere onore al personaggio che sta leggendo nella sceneggiatura, o alle aspettative che comporta interpretarlo… Guardi i veri guerrieri del genere supereroistico come Chris Hemsworth, The Rock, Robert Downey Jr, Chris Evans… e ti chiedi se stai per metterti nei guai! Ma dopo aver parlato con alcuni di loro so che è stato lo stesso per loro: quando gli proposero la parte, erano nervosi.

New interview with #TheBatman star, Robert Pattinson. He talks about his workout regime, enjoying a challenge, real magic, his relationship, and living in London. #Batman #Battinson Thread: pic.twitter.com/H3A9IJgLWW — Pattinson360 🌊 🦇 (@RPat360) June 16, 2020

The Batman uscirà il 1° ottobre 2021. La produzione è stata interrotta a Londra dopo circa un mese in seguito alla decisione di bloccare le produzioni a causa dell’emergenza Coronavirus e dovrebbe riprendere tra qualche settimana.

Regista del film Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.