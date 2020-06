In un’ intervista per Actors on Actors di Variety hanno discusso dei ruoli che hanno definito la loro vita, da, fino a toccare un argomento particolarmente vivo: la

Tutto è partito con una domanda da parte di Stewart stesso: “Voglio farti una domanda, Henry: cosa sai dirmi della Snyder Cut?“.

“Oh la Snyder Cut, la famosa/famigerata/e-tante-altre-cose Snyder Cut” ha ribattuto l’attore, prima di spiegare:

Non so dirti nulla a parte il fatto che so che la distribuirà HBO Max, e rifletterà la visione definitiva di Zack per il film. Non so altro. Sono davvero felice che Zack abbia avuto modo di portare a termine la sua visione. Credo sia importante per un regista e per un narratore poter mostrare al mondo il frutto del proprio lavoro, io stesso non vedo l’ora di ammirarla. È stato un calvario.

Invitato da Stewart a ad approfondire, Cavill ha aggiunto:

Justice League è uscito al cinema come prodotto di visioni diverse e non è stato accolto molto bene. Nel corso degli anni successivi, ci sono state spinte fortissime per la leggendaria versione di Snyder. Ora quel momento è giunto e credo che sarà bellissimo vedere Zack diffondere il suo prodotto.

L’interprete di Superman ha approfittato per ribadire la sua intenzione a non lasciarsi scappare il supereroe:

Visto che parliamo di un personaggio meraviglioso, in realtà si tratta di una responsabilità che sono felice di avere, e spero di poter continuare a interpretare Superman per i prossimi anni.

L’intervista integrale di Variety è disponibile a questo indirizzo.

Henry Cavill reveals what will be different about the #SnyderCut of 'Justice League' to Sir Patrick Stewart https://t.co/T6TRgiLrck pic.twitter.com/jvEyXYSyvX — Variety (@Variety) June 24, 2020

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Cosa ne pensate e quanto attendete la Snyder Cut di Justice League firmata da Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!