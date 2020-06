Collider a rivelare in esclusiva che Campbell Scott si è unito al cast di, andando a interpretare il ruolo di un personaggio visto in

Secondo le fonti citate dal sito, infatti, l’attore vestirà infatti i panni di Lewis Dodgson, il misterioso uomo con la maglietta rossa e gli occhiali da sole che procurava a Dennis Nedry (Wayne Knight) una bomboletta finta di schiuma da barba Barbasol dove nascondere gli embrioni di dinosauro rubati. Embrioni contenuti in una fiala che, dopo la morte di Nedry, finiva ricoperta dal fango…

Nel romanzo di Michael Crichton, Dodgson era a capo dello sviluppo alla BioSyn, una compagnia rivela della InGen. Nel film non viene citata l’azienda, e Dogdson veniva interpretato da Cameron Thor, attualmente in prigione per molestie sessuali. Il personaggio ha un ruolo centrale nel sequel del romanzo di Crichton, Il Mondo Perduto, ma non è presente nel rispettivo film.

In Jurassic World: Dominion ritroveremo Dodgson come CEO della Biosyn Genetics: sarà il grande villain del film? Non è dato saperlo. Ma il personaggio andrà ad affiancare altri grandi ritorni: il dottor Alan Grant (Sam Neill), la dottoressa Ellie Sattler (Laura Dern) e il dottor Ian Malcom (Jeff Goldblum).

Collider si sbilancia immaginando che, nel film, il Dr. Henry Wu (BD Wong) abbia deciso di vendere le uova e gli embrioni di dinosauro che ha recuperato durante la sua evacuazione del laboratorio alla fine di Jurassic World: Il regno distrutto alla Biosyn. Nel film rivedremo anche la giovane clone (Isabella Sermon) e, ovviamente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, insieme a Omar Sy, Justice Smith e Daniela Pineda. I nuovi ingressi includono Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman.

Le riprese ripartiranno presto nel Regno Unito, e dovrebbero tenersi anche a Malta, in Canada e (forse) alle Hawaii. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) e da Emily Carmichael.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama della pellicola, se non che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto.