Nonostante la nuova formula concepita per il Comic-Con di San Diego di quest’anno, le case di produzione di oggettistica varia continueranno a presentare i loro prodotti pensati per l’evento. A questo proposito la Mattel ha proprio presentato nelle scorse ore una nuova action figure ispirata a un noto personaggio di

Si tratta della seconda action figure di Dennis Nedry (interpretato nel film di Steven Spielberg da Wayne Knight) che la società metterà in commercio quest’anno (qui trovate la prima). La particolarità di questa figure è il packaging che consiste in una riproduzione di una bomboletta (che contiene l’action figure) in grado di illuminarsi e riprodurre battute iconiche del personaggio come “Uh, uh, uh! You didn’t say the magic word!”.

Il magnate statunitense John Hammond ha realizzato in gran segreto, sull’isola Nublar, al largo del Guatemala, il parco divertimenti più ambizioso e fantastico della sua vita. Grazie al dottor Wu, uno scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del DNA, ha riportato in vita, utilizzandone il sangue trovato in alcune zanzare vissute nel Giurassico, alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori. Per ottenere l’approvazione finale degli azionisti del grandioso progetto, specie in termini di sicurezza dei visitatori e pertinenza degli aspetti scientifici, Hammond invita per un week-end nell’isola il dottor Alan Grant, un esperto paleontologo, Ellie Sattler, paleobotanica, l’avvocato Donald Gennaro, in rappresentanza degli azionisti, un matematico, Ian Malcolm, i due suoi nipotini, Lex e Tim.

FONTE: Gizmondo