Com’è possibile constatare guardando le sue ultime foto,ha perso un bel po’ di peso rispetto all’ultima volta che ha interpretato Jacob Kowalksi in

L’attore da più di un anno ha cominciato a seguire una dieta più salutare e così i risultati sono stati evidenti. Nel corso di un recente podcast l’attore ha confermato che il terzo film del franchise prossimamente in fase di riprese alluderà alla cosa:

Sì, hanno già trovato un modo per riferirsi alla cosa. Parliamo della Grande depressione, insomma, bisogna stringere la cinghia.

Fogler non ha saputo dare informazioni precise sull’inizio delle riprese, ma ha dichiarato che le riprese dureranno “sei mesi una volta che sarà sicuro torna sul set nel corso dell’estate“.

Già l’anno scorso, ricordiamo, l’attore aveva ammesso di trovare interessante l’idea che l’abbandono di Queenie avesse avuto su Jacob un impatto sia psicologico che fisico:

Io ho perso un bel po’ di peso, e come sapete [Queenie] mi ha fatto un incantesimo per seguirla come un cagnolino… perciò magari mi ha fatto un incantesimo per mettermi in forma [il pubblico ride]. No, sarebbe interessante se lo trovassimo avvolto dalla depressione, in stato di perdita o abbandono. Ha perso lei e ha perso anche l’appetito.

Animali Fantastici 3 ha una data d’uscita fissata all 12 novembre 2021, ma al momento non è chiaro se la produzione riuscirà a finire in tempo visti gli slittamenti per l’emergenza Coronavirus.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.