ha fatto un cammeo in, il nono film nonché ultimo episodio della saga degli Skywalker arrivato al cinema lo scorso dicembre.

A svelarlo è stato il compositore in persona in un post su Twitter dedicato a J.J. Abrams, suo collega ma anche grande amico, che il 27 giugno ha festeggiato il suo 54° compleanno.

Come potete vedere dallo scatto in calce, Giacchino ha interpretato uno dei Sith Trooper. Il compositore aveva già fatto un cammeo interpretando un assaltatore in Star Wars: Il risveglio della Forza, come si vede nell’immagine qui in alto.

Happy Birthday to my pal JJ! pic.twitter.com/7zaMbxzF3T — Michael Giacchino (@m_giacchino) June 28, 2020

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

Nel cast del film abbiamo ritrovato Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Il lungometraggio è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 18 dicembre e ha incassato, a livello globale, 1.074 milioni di dollari.

Cosa ne pensate del cammeo di Michael Giacchino? Potete dir la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!